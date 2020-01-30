За один час состояние Илона Маска выросло на 2,3 млрд долларов
Это связанно с ростом акций компании Tesla.
За один час в среду состояние Илона Маска выросло на 2,3 млрд долларов. Это связанно с ростом акций Tesla. Об этом пишет Новое время.
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Акции Tesla выросли на 12% (до 649 за акцию) после сообщения компании о росте прибыли в 2019 году на больший процент, чем планировалось.
Илону Маску принадлежит пятая часть акций компании. Соответственно, его состояние выросло до 36 млрд долларов.
Стоит отметить, что чистая прибыль компании в четвертом квартале прошлого года была на уровне 105 млн долларов.
Напомним, в Украине растет спрос на электрокары.
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Я бы даже его повеселил, с Блэк Джеком и шл...ми.
Может не надо просить у МВФ, может с Маском попидзеть пару часов?