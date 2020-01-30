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За один час состояние Илона Маска выросло на 2,3 млрд долларов

Комментариев: 2
Это связанно с ростом акций компании Tesla.
Илон Маск
Илон Маск
Getty Images

За один час в среду состояние Илона Маска выросло на 2,3 млрд долларов. Это связанно с ростом акций Tesla. Об этом пишет Новое время.

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Акции Tesla выросли на 12% (до 649 за акцию) после сообщения компании о росте прибыли в 2019 году на больший процент, чем планировалось.

Илону Маску принадлежит пятая часть акций компании. Соответственно, его состояние выросло до 36 млрд долларов.

Стоит отметить, что чистая прибыль компании в четвертом квартале прошлого года была на уровне 105 млн долларов.

Напомним, в Украине растет спрос на электрокары.

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Теги: Илон Маск, Tesla, миллиардеры
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Комментариев (2)
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СлепойПью    30.01.2020, 17:17
Оценка:  +1
СлепойПью
Может попросить парня посидеть молча 3 часа для нашей страны?
Я бы даже его повеселил, с Блэк Джеком и шл...ми.
Может не надо просить у МВФ, может с Маском попидзеть пару часов?
СлепойПью    30.01.2020, 17:20
Оценка:  0
СлепойПью
Можно было бы и Запорожскую ГЭС на денёк ему дать. Чего там мелочиться? Парень за три дня пятилетний бюджет страны бы поднял.
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