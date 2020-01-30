За один час состояние Илона Маска выросло на 2,3 млрд долларов

Это связанно с ростом акций компании Tesla.

За один час в среду состояние Илона Маска выросло на 2,3 млрд долларов. Это связанно с ростом акций Tesla. Об этом пишет Новое время.

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Акции Tesla выросли на 12% (до 649 за акцию) после сообщения компании о росте прибыли в 2019 году на больший процент, чем планировалось.

Илону Маску принадлежит пятая часть акций компании. Соответственно, его состояние выросло до 36 млрд долларов.

Стоит отметить, что чистая прибыль компании в четвертом квартале прошлого года была на уровне 105 млн долларов.

Напомним, в Украине растет спрос на электрокары.

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