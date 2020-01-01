Нацбанк резко снизил учетную ставку

Из-за низкой инфляции регулятор снизил учетную ставку сразу на 2,5 пункта - до 11%.

Учетную ставку могут снизить к концу года до 7% Пресс-центр НБУ

Национальный банк объявил в четверг, 30 января, о снижении учетной ставки на 2,5 пункта - с 13,5% до 11%. Об этом говорится на сайте регулятора.

Читай также: Доллар в обменниках достиг 25 гривен

Такое решение связано с тем, что в 2019 году инфляция замедлилась до 4,1% и впервые вошла в целевой коридор, установленный центробанком еще в 2015 году (5% ± 1 процентный пункт).

Решающее влияние на быстрое замедление инфляции в конце 2019 года имело укрепление гривны, которое нивелировало эффекты достаточно сильного потребительского спроса.

НБУ считает, что в ближайшие месяцы инфляция будет ниже целевого диапазона, но под конец года снова вернется в его границы. По итогам 2020 инфляция должна составить 4,8%.

В таких условиях регулятор готов к концу года снизить учетную ставку до 7%.

Напомним, НБУ изменил тактику формирования курса доллара.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram