Нацбанк оценил рост экономики в 2019 году
В 2019 году экономика Украины выросла на 3,3%, заявляют в Национальном банке.
“Экономический рост ускорится с 3,3% в 2019 до 3,5% в 2020 году, а в последующие годы составит около 4%“, - говорится в сообщении.
Ускорению темпов экономического роста будет способствовать смягчение монетарной политики.
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При этом основным двигателем экономического роста будет высокий уровень частного потребления и инвестиций. В то же время вклад чистого экспорта в ВВП и дальше будет отрицательным из-за значительной потребности реального сектора экономики в инвестиционном импорте.
Центробанк также верит, что достаточно высокие темпы роста реальных доходов населения обусловят сокращение разрыва в зарплатах по сравнению с соседними странами. Это должно увеличивать заинтересованность украинцев в трудоустройстве на родине, а не за границей.
Напомним, НБУ изменил тактику формирования курса доллара.
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