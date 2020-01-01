Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нацбанк оценил рост экономики в 2019 году

Комментариев: 0
Центробанк оценил рост украинской экономики в прошлом году в 3,3%. В этом году ожидает ускорение до 3,5%.
По данным НБУ, ВВП в 2019 году вырос на 3,3%
По данным НБУ, ВВП в 2019 году вырос на 3,3%
Пресс-центр НБУ

В 2019 году экономика Украины выросла на 3,3%, заявляют в Национальном банке.

“Экономический рост ускорится с 3,3% в 2019 до 3,5% в 2020 году, а в последующие годы составит около 4%“, - говорится в сообщении.

Ускорению темпов экономического роста будет способствовать смягчение монетарной политики.

Читай также: Доллар в обменниках достиг 25 гривен

При этом основным двигателем экономического роста будет высокий уровень частного потребления и инвестиций. В то же время вклад чистого экспорта в ВВП и дальше будет отрицательным из-за значительной потребности реального сектора экономики в инвестиционном импорте.

Центробанк также верит, что достаточно высокие темпы роста реальных доходов населения обусловят сокращение разрыва в зарплатах по сравнению с соседними странами. Это должно увеличивать заинтересованность украинцев в трудоустройстве на родине, а не за границей.

Напомним, НБУ изменил тактику формирования курса доллара.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram   

Поделись:
Теги: экономика, ВВП, НБУ, экономика Украины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь