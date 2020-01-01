Нацбанк оценил рост экономики в 2019 году

Центробанк оценил рост украинской экономики в прошлом году в 3,3%. В этом году ожидает ускорение до 3,5%.

По данным НБУ, ВВП в 2019 году вырос на 3,3% Пресс-центр НБУ

В 2019 году экономика Украины выросла на 3,3%, заявляют в Национальном банке.

“Экономический рост ускорится с 3,3% в 2019 до 3,5% в 2020 году, а в последующие годы составит около 4%“, - говорится в сообщении.

Ускорению темпов экономического роста будет способствовать смягчение монетарной политики.

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При этом основным двигателем экономического роста будет высокий уровень частного потребления и инвестиций. В то же время вклад чистого экспорта в ВВП и дальше будет отрицательным из-за значительной потребности реального сектора экономики в инвестиционном импорте.

Центробанк также верит, что достаточно высокие темпы роста реальных доходов населения обусловят сокращение разрыва в зарплатах по сравнению с соседними странами. Это должно увеличивать заинтересованность украинцев в трудоустройстве на родине, а не за границей.

Напомним, НБУ изменил тактику формирования курса доллара.

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