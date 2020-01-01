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Беларусь увеличит тариф на транзит российской нефти

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Переговоры с Россией по транзиту нефти завершились ничем и белорусы решили поднимать цены.
Беларусь планировала в 2020 году повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6%
Беларусь планировала в 2020 году повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6%
depositphotos.com

Власти Беларуси увеличат c 1 февраля тариф на транзит российской нефти по территории страны более чем на 6%. Об этом сказал министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимир Колтович, сообщает ТАСС в четверг, 30 января.

“Переговоры (с Россией – ред.) закончились, мы ни о чем не договорились. Поэтому вступает в силу статья инструкции, согласно которой установлен порядок повышения тарифа на транзит нефти – это среднегодовой темп инфляции, установленный прогнозом России, увеличенный на три процентных пункта. Больше 6%, по-моему, 6,6%“, – сообщил Колтович.

При этом министр заявил, что у Беларуси “есть разногласия с Российской Федерацией по определению тарифа“. Министр пояснил, что белорусская сторона в течение нынешнего года может инициировать переговоры с РФ по увеличению тарифа на транзит нефти.

“В соответствии с установленным порядком. Если мы увидим, что у нас растут расходы организаций, обеспечивающих транзит, то, конечно, да“, – отметил Колтович.

Отмечается, что Беларусь планировала в 2020 году повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6% – сюда также включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной российской нефтью. Российскую сторону такое повышение не устраивает. При этом с 1 сентября 2019 года Беларусь на 3,7% увеличила тариф на транзит российской нефти.

Напомним, ранее сообщалось, что Лукашенко договаривается о покупке нефти с США и ОАЭ.

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Теги: Россия, нефть, Беларусь, транзит
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