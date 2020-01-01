Названы крупнейшие в Украине должники по зарплатам

Пять предприятий задолжали заработную плату своим работникам на сумму почти 700 миллионов гривен.

По состоянию на конец января в Украине пять предприятий задолжали заработную плату своим работникам на сумму почти 700 млн грн. Об этом сообщил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в Facebook.

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По данным министра, крупнейшими должниками по зарплате являются:

- АО “Сумское машиностроительное научно-производственное объединение“ (Сумы) - 251 млн грн,

- ЧАО “Азовобщемаш“ (Мариуполь) - 221 млн грн,

- ГП “Южный машиностроительный завод“ (Днепр) - 134 млн грн,

- ГП “Научно-исследовательский институт “Квант“ (Киев) - 53 млн грн,

- ГП “Угольная шахта “Краснолиманская“ (Донецкая область) - 30 млн

“По ситуации с должниками: это нужно немедленно менять. В ближайшие дни я собираю совещание с руководителями этих предприятий. Мы должны полностью решить вопрос невыплат. Люди должны получить свои законно заработанные деньги“, - отметил министр.

Напомним, украинцы в прошлом году заработали почти на 40% больше, чем в 2018.

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