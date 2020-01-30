В НБУ рассказали, почему дешевеет гривна

В Нацбанке утверждают, что нацвалюта слабеет из-за превосходства экспорта над импортом.

В Нацбанке Украины рассказали, почему за последнее время гривна стала резко дешеветь Пресс-служба НБУ

В Нацбанке Украины рассказали, почему за последнее время гривна стала резко дешеветь. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб во время пресс-брифинга, пишет Экономическая правда.

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Девальвация гривны в этот период — сезонное явление, которое связано с превосходством импорта над экспортом.

“В последние дни была тенденция девальвации гривны, были разные причины. В начале года импорт преобладает над экспортом. Кроме того, мы видели активность компаний, по выводу дивидендов. Кстати население использовало девальвацию гривны, как возможность продать иностранную валюту почти на 100 миллионов долларов с начала месяца“, - утверждает Сологуб.

В НБУ также акцентировали, что политика НБУ на рынке валюты остается неизменной с прошлого года.

“У нас гибкий плавающий обменный курс. В прошлом году нас обвиняли в том, что курс идет только в одну сторону, и говорили о том, что гибкость должна быть двусторонней. Сейчас мы видим другую сторону этой гибкости“, - говорит Сологуб.

Напомним, в НБУ рассказали, почему в Украине не дешевеют кредиты.

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