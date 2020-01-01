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В Нацбанке рассказали, повлияет ли китайский коронавирус на экономику Украины

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В НБУ говорят, что вирус не окажет существенного влияния на макроэкономические показатели Украины.
В Нацбанке считают, что китайский коронавирус не окажет существенного влияния на макроэкономические показатели Украины
В Нацбанке считают, что китайский коронавирус не окажет существенного влияния на макроэкономические показатели Украины
EPA/UPG

В Нацбанке считают, что китайский коронавирус не окажет существенного влияния на макроэкономические показатели Украины в долгосрочной перспективе. Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб во время пресс-брифинга, пишет Hromadske.

“Сейчас ничего удивительного в сравнении с предыдущими эпизодами не происходит. Сейчас считается, что это не будет иметь значительного влияния на стандартные, долгосрочные показатели“, — сообщил Сологуб.

В то же время, Сологуб отметил, что эпидепмия вируса немного повлияла на долговые облигации развивающихся стран — они стали менее привлекательными для инвесторов.

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Также представитель НБУ рассказал, что акции некоторых компаний наоборот выросли на фоне распространение китайского коронавируса, например, фармацевтических компаний.

Напомним, МАУ отменяет один из рейсов в Китай.

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Теги: коронавирус, НБУ, Китай, макроэкономика, развитие экономики
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