В Украине сумма краж в Интернете и через банкоматы увеличилась почти на 50%

Средняя сумма кражи в 2019 году составляла 6,2 тыс грн.

В 2019 году увеличилась средняя сумма, которую мошенники воруют в Интернете или банкоматах depositphotos.com

В 2019 году увеличилась средняя сумма, которую мошенники воруют в Интернете или банкоматах. Если раньше средняя кража составляла 3,620 тыс грн, то в прошлом году сумма выросла до 6,2 тыс грн. Если говорить об общей сумме, то она выросла на 47,3% и достигла 361,99 млн грн. Об этом рассказала заместитель директора украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем “ЕМА“ Олеся Данильченко, пишет Сегодня.

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Больше денег мошенники воруют с помощью интернета — около 66%, 22% - через банкоматы.

“Обычно PIN-код к банковской карточке считывается с помощью устанавливаемой на банкомате миниатюрной видеокамеры, которые в последнее время стали почти незаметными. С целью защиты необходимо прикрыть набираемый PIN-код рукой“, – говорит Данильченко.

Кроме того, в последнее время мошенники стали использовать метод социальной инженерии, к которым относятся различные способы получения информации от владельцев банковских карт. Речь идет о телефонных звонках или сообщениях, где украинцам сообщают, что их карта якобы заблокирована и т. д. Также мошенники научили с помощью дубликата SIM-получать доступ к деньгам на банковской карте.

Более того, участились в Украине и атаки на банкоматы. Речь идет о взломах или взрывах.

Напомним, телефонные мошенники украли у киевлянки 1 млн грн.

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