Курсы валют на 31 января: гривна минимально подешевела

Курс доллара на межбанке в продаже снизился на одну копейку – до 24,90 гривен за доллар, курс в покупке упал на две копейки – до 24,86 гривен за доллар.

Гривна уже не так быстро теряет в цене Пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины на пятницу, 31 января, понизил курс гривны более чем на 7 копеек по отношению к доллару и почти на 15 копеек по отношению к евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в четверг, 30 января.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 24,9196 гривны (+0,0705);

– 100 евро – 27,4751 (+0,1498).

В четвертый рабочий день недели курс доллара на межбанке стабилизировался: в продаже он снизился на 1 копейку – до 24,91 гривен за доллар, курс в покупке упал на 2 копейки – до 24,86 гривен за доллар. Курс евро вырос на 6 копеек в продаже – до 27,39 гривен за евро.

Напомним, Нацбанк оценил рост экономики в 2019 году.

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