Джефф Безос разбогател на 13 миллиардов долларов за 15 минут

Amazon выпустила квартальный отчет о прибыли, после публикации которого стоимость акций компании выросла на 12%.

Основатель компании Amazon Джефф Безос, который считается самым богатым человеком в мире, разбогател на 13 миллиардов долларов за 15 минут, сообщает Bloomberg Читай также: Основатель Amazon вернул первенство с списке самых богатых людей мира Это произошло после того, как компания выпустила квартальный отчет о прибыли. Согласно ему, доходы Amazon оказались выше прогнозируемых аналитиками. В частности, прибыль на акцию составила 6, 47 доллара вместо 4,11 долларов.

После публикации отчета стоимость акций Amazon увеличилась на 12%. Таким образом, состояние Безоса увеличилось до около 129,5 миллиардов долларов.