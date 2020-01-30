Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Джефф Безос разбогател на 13 миллиардов долларов за 15 минут

Комментариев: 0
Amazon выпустила квартальный отчет о прибыли, после публикации которого стоимость акций компании выросла на 12%.
Джефф Безос
Джефф Безос
Getty Images
Основатель компании Amazon Джефф Безос, который считается самым богатым человеком в мире, разбогател на 13 миллиардов долларов за 15 минут, сообщает Bloomberg.

Читай также: Основатель Amazon вернул первенство с списке самых богатых людей мира

Это произошло после того, как компания выпустила квартальный отчет о прибыли. Согласно ему, доходы Amazon оказались выше прогнозируемых аналитиками. В частности, прибыль на акцию составила 6, 47 доллара вместо 4,11 долларов.

После публикации отчета стоимость акций Amazon увеличилась на 12%. Таким образом, состояние Безоса увеличилось до около 129,5 миллиардов долларов. 

Напомним, появился рейтинг самых дорогих компаний мира.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram   

Поделись:
Теги: Богатство, доходы, Amazon, Джефф Безос
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь