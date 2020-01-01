Безработица в ЕС снизилась до минимума за 20 лет
Уровень безработицы в 28 странах-членах Евросоюза в декабре 2019 года составил 6,2%. Это самый низкий показатель с января 2000 года, сообщил накануне Евростат.
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Так, уровень безработицы в странах еврозоны составил 7,4%, и это самый низкий показатель, зафиксированный в еврозоне с мая 2008 года. По сравнению с ситуацией годом ранее количество безработных снизилось на 747 тысяч в ЕС и на 592 тысячи в еврозоне.
Среди стран ЕС самый низкий уровень безработицы в декабре 2019 года зафиксирован в Чехии (2,0%), а также в Германии и Нидерландах (обе 3,2%).
Самые высокие показатели безработицы наблюдались в Греции (16,6% в октябре 2019), Испании (13,7%) и Италии (9,8%).
Безработица среди молодежи в ЕС уменьшилось до 14,1% в декабре 2019 года, по сравнению с 14,6% в декабре 2018 года, и до 15,3% в еврозоне.
Напомним, в Минэкономики прокомментировали рост безработицы в Украине.
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