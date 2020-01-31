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Нефть дорожает на решении ВОЗ по коронавирусу

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Инвесторов успокоили заявления ВОЗ, которая не увидела оснований для ограничений на международные поездки и торговлю.
"Черное золото" немного подорожало
"Черное золото" немного подорожало
depositphotos.com

Мировые цены на нефть эталонных марок умеренно растут на спаде тревожности в связи со вспышкой нового коронавируса в Китае. Об этом свидетельствуют результаты торгов утром в пятницу, 31 января.

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Так, мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICEFutures подорожали на $0,61 (1,06%) – до $57,94 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась на $0,70 (1,34%) до $52,84 за баррель.

Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $5,10 в пользу Brent.

По данным информационных агентств, инвесторов успокоили заявления Всемирной организации здравоохранения, которая накануне объявила чрезвычайную ситуацию мирового масштаба, но не увидела оснований для ограничений на международные поездки и торговлю.

Напомним, украинские компании месяц не будут летать в Китай.

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Теги: вирусы, нефть, Вирус, Китай, ВОЗ, цены на нефть, коронавирус, цена на нефть, нефть brent, подорожание нефти
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  31.01.2020, 13:05
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гость
ВУУ -ПЛЯ!!! А какелы ждали что рынок ГСМ обвалится! Ваши сланцевыа друзи на позволят ниже 40 самой дрянной гудроновой нефти Канады и WTI пиндов (они смешивают сланцевую с мексиканского залива).опуститься ниже рентабельности .Счас Раша и Арабы не поведутся как в 2000х:
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