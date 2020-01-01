Берлин "заморозил" цены на аренду жилья
Берлин принял решение запретить повышать арендную плату за жилье в течение пяти лет. Об этом пишет DW.
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Закон вступит в силу уже весной текущего года.
Закон также предполагает возможность снижения арендной платы, если сумма аренды слишком высока.
Новый закон распространяется на около 1,5 млн квартир в Берлине.
Стоит отметить, что цены будут фиксировать по показателям арендной платы 2019 года.
В то же время, закон не касается новостроек, которые были введены в эксплуатацию с 2014 года.
Также ограничения не действуют для социальных квартир, жилья организаций, которые оказывают социальную помощь, и квартир в общежитиях.
Подобный закон приняли впервые на немецких федеральных землях.
Напомним, эксперты прогнозируют подорожание квартир в новых комплексах столицы.
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