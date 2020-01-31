В Германии назвали "самый поздний срок" для запуска СП-2
Германия ожидает, что завершение строительства газопровода Северный поток-2 и его запуск должны состояться не позднее первого квартала 2021 года. Об этом сказал посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр, сообщает ТАСС в пятницу, 31 января.
“По итогам моих разговоров с Миллером (председатель правления Газпрома Алексей Миллер – ред.) могу сказать, что реализация проекта должна быть закончена и запуск его в работу должен состояться в конце 2020 года либо самое позднее в первом квартале 2021 года“, – сказал посол на встрече со студентами Уральского федерального университета.
Напомним, ранее сообщалось, что в Германии запустили Северный поток-2.
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