В Германии назвали "самый поздний срок" для запуска СП-2

Руководство Газпрома заверило, что Северный поток-2 будет закончен, отметил посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр.

Германия ожидает, что завершение строительства газопровода Северный поток-2 должно состояться не позднее первого квартала 2021 года nord-stream2.com

Германия ожидает, что завершение строительства газопровода Северный поток-2 и его запуск должны состояться не позднее первого квартала 2021 года. Об этом сказал посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр, сообщает ТАСС в пятницу, 31 января.

“По итогам моих разговоров с Миллером (председатель правления Газпрома Алексей Миллер – ред.) могу сказать, что реализация проекта должна быть закончена и запуск его в работу должен состояться в конце 2020 года либо самое позднее в первом квартале 2021 года“, – сказал посол на встрече со студентами Уральского федерального университета.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии запустили Северный поток-2.

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