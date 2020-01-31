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В Германии назвали "самый поздний срок" для запуска СП-2

Комментариев: 7
Руководство Газпрома заверило, что Северный поток-2 будет закончен, отметил посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр.
Германия ожидает, что завершение строительства газопровода Северный поток-2 должно состояться не позднее первого квартала 2021 года
Германия ожидает, что завершение строительства газопровода Северный поток-2 должно состояться не позднее первого квартала 2021 года
nord-stream2.com

Германия ожидает, что завершение строительства газопровода Северный поток-2 и его запуск должны состояться не позднее первого квартала 2021 года. Об этом сказал посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр, сообщает ТАСС в пятницу, 31 января.

“По итогам моих разговоров с Миллером (председатель правления Газпрома Алексей Миллер – ред.) могу сказать, что реализация проекта должна быть закончена и запуск его в работу должен состояться в конце 2020 года либо самое позднее в первом квартале 2021 года“, – сказал посол на встрече со студентами Уральского федерального университета.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии запустили Северный поток-2.

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Теги: Россия, Германия, ФРГ, Северный поток, газопровод
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Комментариев (7)
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гость  (аноним)  31.01.2020, 14:41
Оценка:  -1
гость
А что, Сюткин строил СП-2? Тогда гнать его в шею!
гость  (аноним)  31.01.2020, 14:27
Оценка:  -2
гость
Кстати, кацапский уе.б.ан Сюткин, хотел, без мыла, пролезть в Украину!
Почему-то, московитская сволота, не ездит по просторам забардюрья, а лезет за баблом в Украину!
Доблестная СБУ послала его накуй!
Слава СБУ!!!
гость  (аноним)  31.01.2020, 14:18
Оценка:  0
гость
Тупые кацапские выблядки, будет или не будет строительство, это зависит от наших американских братьев!
И, логика событий подсказывает - не будет! США хорошо держат вас за яйца!
Гы-гы-гы-гы-ы-ы-ы-ы-ы-ы!!!
гость  (аноним)  31.01.2020, 13:46
Оценка:  -2
гость
А таки будэ! к лету(а то и раньше если позволит ледовая обстановка СевМорПути приведут трубоукладчик с Сахалина и проложат эти 2х71км трубы(кстати за счет неустойки швейцарского трубоукладчика).Как помнится гонрдон(такой журношлюх каклов клялся тестикулами что не будет ЧМ в России, И??
shk67    31.01.2020, 14:07
Оценка:  +1
shk67
На кацапстане трубоукладчиков нет! Это сами козломордые сразу заявили. Куй моржовый с Сахалина привезти могут. Все трубоукладчики иностранные. Своих вялиликая мокша не построила. Ни мозгов, ни рук не нашли. Одно вяличие!
shk67    31.01.2020, 14:10
Оценка:  0
shk67
Меркель просто уже в маразме, как и ваш недомерок х_у_й_л_о! Никто не даст укладчик! Просто судороги!
mecik174    31.01.2020, 14:11
Оценка:  +1
mecik174
В том и прикол своих трубоукладчиков нету, а новый строить это около 5 лет, переоборудовать свое корыто, что бы достроить решили, ну и это 2-3 года.
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