Пройди опрос и получи $2000: Как в сети обманывают украинцев

Аферисты продолжают придумывать новые схемы.

Украинцев продолжают грабить мошенники, маскируясь под банки и другие учреждения. Например, часто люди ведутся на всевозможные опросы, пройдя которые должны якобы получить, скажем, 2000 тыс долларов. Об этом пишет Сегодня.

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Схема работает довольно просто. На сайтах людям предлагают пройти опрос. Когда он завершен, то мошенники пишут, что для получения приза необходимо прикрепить карту, чтобы списалась комиссия. Через некоторое время ни приза, ни денег на карте.

Мошенники маскируются под банки, а вот в самих финучреждениях ничего про махинации не знают.

Такая маскировка - распространенная афера. Злоумышленники создают сайты, которые полностью копируют интерфейс настоящих банков.

Наталья Бугаева, кандидат психологических наук, эксперт по психологической кибербезопасности говорит:

“Связаться по официальному телефону с банком и узнать, действительно ли у них проходит акция. Банк никогда не требует конфиденциальных данных“.

Если вам попались такие злоумышленники, то следует сообщить киберполиции или в банк, который пытаются копировать мошенники.

Напомним, в Украине сумма краж в Интернете и через банкоматы увеличилась почти на 50%.

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