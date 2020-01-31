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Украина продолжает импортировать рекордное количество российской картошки

Комментариев: 5
В декабре 2019 года в Украину ввезли 43,6 тыс т картофеля.
Украина продолжает импортировать картофель
Украина продолжает импортировать картофель
depositphotos.com

Украина продолжает импортировать картофель. С июня по декабрь 2019 года количество импорта увеличилось в 506 раз, по сравнению с сезоном 2018/19 годов. Об этом пишет EastFruit.

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В конце 2019 году цена на картофель в Украине снизилась, но, как оказалось, не достаточно, чтобы прекратить импортировать дешевую картошку из России. В декабре 2019 года в Украину ввезли 43,6 тыс т картофеля. Если сравнивать количество импорта картошки в декабре 2019 с аналогичным периодом 2018, то он был выше в 234 раза.

“Цены на украинский картофель не меняются уже около четырех недель, и они по-прежнему более чем в два раза превышают уровень оптовых цен на картофель на рынке России. В России еще неделю назад можно было купить картофель у фермеров по 15 центов США за кг, а в Украине его можно было легко продать по 30−35 центов. Соответственно, маржа у импортеров и в январе оставалась очень высокой, что позволяло им ввозить российский картофель напрямую и через Беларусь и неплохо на этом зарабатывать“, — говорит Андрей Ярмак, экономист инвестиционного департамента продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Ярмак говорит, что украинские фермеры должны поторопиться с реализацией картошки.

“Я очень надеюсь, что украинские картофелеводы не окажутся у разбитого корыта в марте-апреле, потому что времени для реализации запасов картофеля осталось не так уж много, а почти половину украинского рынка картофеля за сентябрь-декабрь 2019 года отобрали у них Россия и Беларусь. И я не исключаю, что в январе импорт картофеля в Украину также окажется очень высоким“, — говорит эксперт.

Напомним, эксперт оценил потерю рынка ЕС для украинских производителей курятины.

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Теги: Импорт, картошка, ввоз картофеля
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  31.01.2020, 13:57
Оценка:  -2
гость
Дожили... рапс для ес выращиваем, а исконно украинскую картоплю у "ахрессора" купляемо. Так може вин и нэ такий агрессор и уккупант как нам кажуть?!
гость  (аноним)  31.01.2020, 13:57
Оценка:  -1
гость
13-55 кому враги, а кому пейсатые пироги.
гость  (аноним)  31.01.2020, 13:56
Оценка:  -2
гость
Эту картошку кацапы точно "новичком" удобряли.
гость  (аноним)  31.01.2020, 13:55
Оценка:  -2
гость
Тю вот это да... Дак это же враги
Russian-Troll    31.01.2020, 13:34
Оценка:  -2
Russian-Troll
Не противно вам, залежную картошку есть? Фу
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