Украина получает сжиженный газ из Польши

В морской терминал в польском городе Свиноуйсьце уже прибыли 80 танкеров с СПГ – из Катара, США и Норвегии.

Первой получает сжиженный газ Польша, после чего он попадет в Украину EPA/UPG

В Украину идут поставки сжиженный газ через морской терминал в Польше. Об этом сообщил глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон на своей странице в Facebook в пятницу, 31 января.

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Он обнародовал статистику поставок сжиженного газа на морской терминал в польском городе Свиноуйсьце. Туда уже прибыли 57 танкеров со сжиженным газом из Катара, 13 танкеров – из США и 10 – из Норвегии.

“Часть этого газа уже в Украине“, – отметил Макогон.

Напомним, украинцам предложат по-новому закрепить цену на газ.

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