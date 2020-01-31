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Украина получает сжиженный газ из Польши

Комментариев: 5
В морской терминал в польском городе Свиноуйсьце уже прибыли 80 танкеров с СПГ – из Катара, США и Норвегии.
Первой получает сжиженный газ Польша, после чего он попадет в Украину
Первой получает сжиженный газ Польша, после чего он попадет в Украину
EPA/UPG

В Украину идут поставки сжиженный газ через морской терминал в Польше. Об этом сообщил глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон на своей странице в Facebook в пятницу, 31 января.

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Он обнародовал статистику поставок сжиженного газа на морской терминал в польском городе Свиноуйсьце. Туда уже прибыли 57 танкеров со сжиженным газом из Катара, 13 танкеров – из США и 10 – из Норвегии.

“Часть этого газа уже в Украине“, – отметил Макогон.

Напомним, украинцам предложат по-новому закрепить цену на газ.

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Теги: Украина, газ, Польша, поставка, LNG-терминал, СПГ
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  31.01.2020, 14:47
Оценка:  0
гость
Кстати, кацапский уе.б.ан Сюткин, хотел, без мыла, пролезть в Украину!
Почему-то, московитская сволота, не ездит по просторам забардюрья, а лезет за баблом в Украину!
Доблестная СБУ послала его накуй! Слава СБУ!!!
гость  (аноним)  31.01.2020, 14:44
Оценка:  0
гость
Гы-гы-гы-гы-ы-ы-ы-ы!!!

Хорошо, наши американские братья, поставили раком кацапских выблядков!
Всталискален, дедываевале! Паскуды московитские
гость  (аноним)  31.01.2020, 14:43
Оценка:  0
гость
Лучше сдохнем, но кацапский газ не купим. Слава Украине!
vovaKor    31.01.2020, 14:36
Оценка:  0
vovaKor
Украина переплатит за американский газ по сравнению с покупкой даже реверсного европейского газа более чем в 2,5 раза
vovaKor    31.01.2020, 14:17
Оценка:  0
vovaKor
озвучьте цену этого газа,небось баксов 450-500 с доставкой
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