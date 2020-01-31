Украина получает сжиженный газ из Польши
В морской терминал в польском городе Свиноуйсьце уже прибыли 80 танкеров с СПГ – из Катара, США и Норвегии.
В Украину идут поставки сжиженный газ через морской терминал в Польше. Об этом сообщил глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон на своей странице в Facebook в пятницу, 31 января.
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Он обнародовал статистику поставок сжиженного газа на морской терминал в польском городе Свиноуйсьце. Туда уже прибыли 57 танкеров со сжиженным газом из Катара, 13 танкеров – из США и 10 – из Норвегии.
“Часть этого газа уже в Украине“, – отметил Макогон.
Напомним, украинцам предложат по-новому закрепить цену на газ.
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Почему-то, московитская сволота, не ездит по просторам забардюрья, а лезет за баблом в Украину!
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