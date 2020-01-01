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Часть терминала в бориспольском аэропорту сдали в аренду в 19 раз дороже, чем предполагалось

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Арендатор будет платить 4,678 млн грн в месяц.
Аэропорт "Борисполь" провел конкурс на сдачу в аренду зоны в терминале F
Аэропорт "Борисполь" провел конкурс на сдачу в аренду зоны в терминале F
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Аэропорт “Борисполь“ провел конкурс на сдачу в аренду зоны в терминале F. Победитель конкурса будет платить государству за аренду 4,678 млн грн в месяц. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.

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Стоит отметить, что стартовая арендная плата находилась на уровне 243 тыс 702 грн, а по результатом торгов составила 4 млн 678 тыс грн.

“За помещение площадью 191 кв. м, которое находится в таможенной зоне терминала F, развернулась настоящая конкурентная борьба. 12 участников отчаянно сражались в честном и открытом конкурсе. Выиграли – аэропорт и государство, как и должно всегда быть. Стартовая арендная плата была 243 тыс. 702 грн. А по результатам конкурса она составила 4 млн 678 тыс грн в месяц. Результат превзошел ожидания в 19 раз“, - написал Криклий.

Также министр отметил, что такая цена за аренду — это рекорд для Украины.

“Более $1000 за м2, наверное, это исторический рекорд для коммерческой недвижимости в Украине“, - пишет министр.

Напомним, Херсонский морской порт передали в концессию.

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Теги: Криклий, аэропорт, аренда
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