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Провели газ сами и потратили десятки тысяч: Украинцы требуют отменить платежки за транспортировку газа

Комментариев: 6
Соответствующая петиция появилась на сайте президента Украины.
Украинцы требуют отменить платежки за транспортировку газа
Украинцы требуют отменить платежки за транспортировку газа
depositphotos.com

Украинцы требуют отменить платежки за транспортировку газа. Соответствующая петиция появилась сайте президента Украины Владимира Зеленского.

Требуем немедленно отменить решение НКРЭКУ о так называемой абонплате за транспортировку газа как грабительское… Поскольку оно есть не что иное, как попытка высосать дополнительные деньги из народа в карманы ворам-Фирташам, и не основано на каких-либо экономических расчетах“, – пишет автор петиции Роман Федорив.

Роман отмечает, что украинцы за свой счет проводили себе газ в дома и потратили на это десятки тысяч гривен.

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Стоит отметить, что по состоянию на 31 января, петицию уже подписали почти 35 тыс украинцев. Теперь ее обязан рассмотреть президент.

Напомним, украинцы начали получать платежки с услугой по доставке газа.

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Теги: платежки за газ, цена на газ, транспортировка газа, петиции
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Комментариев (7)
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гость  (аноним)  31.01.2020, 16:16
Оценка:  0
гость
гость 31.01.2020, 15:25
Если ты за свои гривны проведешь свой говнопровод до КНС(на водоочистные сооружения)никто твое лайно не примет без соответствующей ИТД(инженерно-технической документации) зарегистрированной надлежащим образом!Это тебе не в кастрюле на мудане скакать!
гость  (аноним)  31.01.2020, 15:25
Оценка:  -2
гость
15 13 ты тупое говнобыдло
гость  (аноним)  31.01.2020, 15:13
Оценка:  +1
гость
Ну вы селюки уже зае.бали!1- за свой счет прокладка трубы не подразумевает ее техобслуживание по нормативам, да у вас и лицензии на эти работы нет!2-чтоб газ пустили в трубу которую проложили субподрядчики вы подписали ДОГОВОР НА ГАЗОСНАБЖЕНИЕ.Там все указано Эх,селяне...
romanof    31.01.2020, 15:13
Оценка:  0
romanof
При чём если платить через приват24 за эту транспортировку,то берётся комиссия,с 16 грн 3 грн.А за другие услуги по коммуналке никакой комиссии нет.
гость  (аноним)  31.01.2020, 15:09
Оценка:  0
гость
транспортировка газа - это на еб ка, для лохов... нашли себе новый доход типа Роттердам плюс....народ - нас просто тупо кидают...в цене газа уже была транспортировка..
гость  (аноним)  31.01.2020, 15:07
Оценка:  +1
гость
Зепи дары они такие еще как минимум 4,5 года грабить будут
Предаторр    31.01.2020, 15:04
Оценка:  -5
Предаторр
Транспортировка-это для лохов.В реальности это обычная абонентская плата.Пробный шар.Проглотит стадо-введут абонплату за абсолютно всё.Как Lifecell,перевели тарифные планы с 30 дней действия на 28 дней и цены подняли...Хавайте,"нерабы&qu ot;,бля!Гыгыгыгыгы!
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