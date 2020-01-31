Провели газ сами и потратили десятки тысяч: Украинцы требуют отменить платежки за транспортировку газа

Соответствующая петиция появилась на сайте президента Украины.

Украинцы требуют отменить платежки за транспортировку газа. Соответствующая петиция появилась сайте президента Украины Владимира Зеленского.

“Требуем немедленно отменить решение НКРЭКУ о так называемой абонплате за транспортировку газа как грабительское… Поскольку оно есть не что иное, как попытка высосать дополнительные деньги из народа в карманы ворам-Фирташам, и не основано на каких-либо экономических расчетах“, – пишет автор петиции Роман Федорив.

Роман отмечает, что украинцы за свой счет проводили себе газ в дома и потратили на это десятки тысяч гривен.

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Стоит отметить, что по состоянию на 31 января, петицию уже подписали почти 35 тыс украинцев. Теперь ее обязан рассмотреть президент.

Напомним, украинцы начали получать платежки с услугой по доставке газа.

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