Первый банк подписал договор по программе доступных кредитов

В ближайшее время будут подписаны аналогичные соглашения с другими крупными банками.

Фонд развития предпринимательства 30 января подписал с Укргазбанком первый договор о сотрудничестве в государственной программе “Доступные кредиты 5-7-9%“. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

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Банк поможет обеспечить малых предпринимателей доступными кредитами для развития своего дела, говорится в сообщении.

В Кабмине отмечают, что в ближайшее время будут подписаны аналогичные соглашения с другими крупными банками.

Напомним, ПриватБанк начал принимать заявки бизнесменов на получение льготных кредитов.

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