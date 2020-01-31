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Стоит ли откладывать на пенсию: Сколько украинские пенсионеры будут получать в будущем

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В лучшем случае будем получать лишь 20% от оклада.
В лучшем случае в будущем будем получать лишь 20% от оклада
В лучшем случае в будущем будем получать лишь 20% от оклада
depositphotos.com

Недавно в ВР зарегистрировали законопроект о системе накопления второй пенсии. Речь идет о том, то украинцы в обязательном порядке должны будут откладывать определенный процент от оклада. Хранится деньги до наступления пенсионного возраста конкретного человека будут в частном пенсионном фонде. Правда, некоторые эксперты жестко критикуют законопроект, считая, что с его помощью будут воплощаться в реальность новые коррупционные схемы. Если закон все-таки не примут, то какая пенсия ждет украинцев в будущем, пишет Сегодня.

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Председатель совета Украинской ассоциации администраторов пенсионных фондов Татьяна Сальникова считает, что на пенсию деньги откладывать нужно. Если этого не сделать, то в старости можно оказаться с пустым кошельком, поскольку в лучшем случае мы будем получать лишь 20% от оклада.

“Если не откладывать себе на вторую пенсию, то пенсия от государства через 20 лет (с 2040 года) в лучшем случае составит всего 20% вашего заработка. Это означает, что при заработной плате, например, в 10 000 гривен вам придется жить на пенсии на 2000 гривен. Это – результаты исследования, основанные на прогнозе Всемирного банка для Украины. И это самый оптимистичный вариант. Сейчас 13 млн человек платят взносы, из которых пенсии необходимо выплатить 11,5 млн пенсионеров. Это неподъемный груз. И демографическая ситуация только ухудшается. С подобной проблемой столкнулась не только Украина. Рост продолжительности жизни и уменьшение рождаемости – общая тенденция во всех развитых странах мира. Поэтому надеяться на государственную пенсию из солидарной системы недальновидно, а накапливать собственными силами – очень актуально“, – говорит Сальникова.

Напомним, почти 35% украинских пенсионеров получают меньше 2000 грн.

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Теги: пенсия, накопительная пенсионная система
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  31.01.2020, 16:31
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гость
А оно нам потрибно? Перше- нэ кожный доживэ, другэ- при кожной владе уси вклады пропадаютб в цих чортовых банках!!!!!!!!!!!!
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