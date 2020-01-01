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Эксперты дали прогноз по курсу доллара на февраль

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Эксперты считают, что гривна будет понемногу слабеть.
В Украине уже несколько дней замечается рост доллара
В Украине уже несколько дней замечается рост доллара
Пресс-служба НБУ

В Украине уже несколько дней замечается рост доллара. Эксперты считают, что эта тенденция продолжится и в феврале. Об этом пишет Сегодня.

“В феврале будет происходить девальвация гривни. Курс превысит 25 грн за доллар. При этом будут расти колебания валютного курса. Это вызвано негативными тенденциями в экономике Украины, ростом политической напряженности и либерализацией валютного рынка, которую проводит Нацбанк“, — рассказал кандидат экономических наук Александр Хмелевский.

Аналитик Европейского инвестиционного центра Вадим Бардась считает, что в феврале формирование курса будут влиять множество факторов. Речь идет о замедлении объемов экспорта недрагоценных металлов. В то же время, импорт драгметаллов наоборот должен вырасти. Сократится количество экспортных поставок агропродукции.

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В то же время, эксперт считает, что в Украину активнее начнут вкладывать средства инвесторы. Это поможет гривне быть стабильной.

“Учитывая мягкую монетарную политику мировых центральных банков и склонность инвесторов к рисковым активам, поток долгового капитала продолжится и курс доллара в Украине в феврале текущего года будет колебаться в диапазоне 24-25 гривен с постепенным ростом до верхнего значения коридора“, — утверждает Бардась.

Напомним, в НБУ рассказали, почему дешевеет гривна.

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Теги: курс валют, курс доллара, падение гривны
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