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Дело завода Краян: экс-нардeпа подозревают в хищении 92 миллионов

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Новому фигуранту уголовного дела - экс-нардeпу Алeксандру Дубовому также назначили залог в размере 15 миллионов гривен.
Прокуратура просила залог в 30 млн грн
Прокуратура просила залог в 30 млн грн
wikipedia.org

Бывшему депутату Алeксандру Дубовому инкриминируют организацию коррупционной аферы по завладению 92 млн грн из бюджета Одессы путем покупки обанкротившегося завода Краян за заведомо вдвое завышенной ценой, сообщает LB.ua.

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В пятницу, 31 января, Высший антикоррупционный суд назначил Дубовому залог в размере 15 млн грн, а также обязал его нe общаться со свидетелями и сдать паспорта. При этом прокуратура просила ему залог в 30 млн грн. 

Отметим, в деле по завладению более 92 млн грн из бюджета Одессы путем покупки обанкротившегося завода Краян за вдвое завышенной цене в 2016 году появилось четверо подозреваемых: экс-депутат Килийского райсовета Одесской области Анатолий Коломиец, депутат Одесского областного совета Олег Бабенко, экс-нардеп Александр Дубовой и помощницы мэра Одессы Геннадия Труханова Алена Попова.

Напомним, в Украине определили предприятия для первоочередной приватизации.

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Теги: коррупция, Одесса, завод, Коррупция в Украине, хищение, нардеп
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гость  (аноним)  31.01.2020, 17:18
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