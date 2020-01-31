Дело завода Краян: экс-нардeпа подозревают в хищении 92 миллионов

Новому фигуранту уголовного дела - экс-нардeпу Алeксандру Дубовому также назначили залог в размере 15 миллионов гривен.

Бывшему депутату Алeксандру Дубовому инкриминируют организацию коррупционной аферы по завладению 92 млн грн из бюджета Одессы путем покупки обанкротившегося завода Краян за заведомо вдвое завышенной ценой, сообщает LB.ua.

Читай также: Бороться с коррупцией сложно и долго — Зеленский

В пятницу, 31 января, Высший антикоррупционный суд назначил Дубовому залог в размере 15 млн грн, а также обязал его нe общаться со свидетелями и сдать паспорта. При этом прокуратура просила ему залог в 30 млн грн.

Отметим, в деле по завладению более 92 млн грн из бюджета Одессы путем покупки обанкротившегося завода Краян за вдвое завышенной цене в 2016 году появилось четверо подозреваемых: экс-депутат Килийского райсовета Одесской области Анатолий Коломиец, депутат Одесского областного совета Олег Бабенко, экс-нардеп Александр Дубовой и помощницы мэра Одессы Геннадия Труханова Алена Попова.

Напомним, в Украине определили предприятия для первоочередной приватизации.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram