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Верховный суд перенес заседание по делу Суркисов и ПриватБанка

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Заседание перенесли на неопределенный срок.
Заседание о деле Суркисов и ПриватБанка в Верховном суде перенесли
Заседание о деле Суркисов и ПриватБанка в Верховном суде перенесли
depositphotos.com

Заседание о деле Суркисов и ПриватБанка в Верховном суде перенесли. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Рассмотрение кассационной жалобы Нацбанка Украины, Министерства финансов и ПриватБанка на решение судов более низких инстанций по иску Суркисов отложили на неопределенный срок.

Стоит отметить, что суд удовлетворил иск братьев Суркисов и отменил решение НБУ о том, что Суркисы связанны с Приватом. Тогда суд также отменил еще одно решение НБУ, которое признавало недействительными договора обмена средств Суркисов в банке на сумму свыше 1 млрд грн на акции банка (bail-in), которые позже выкупило государство за 1 грн.

Заседание Верховного суда решили перенести из-за того, что правительство решило, что интересы страны будет представлять в суде не Министерство финансов, а Кабмин.

Напомним, в ЕС заявили о необратимости национализации ПриватБанка.

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Теги: Суркис, ПриватБанк, суд, Верховный Суд
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