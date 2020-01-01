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Почти 20% черной икры и осетра в Украине изготовлены нелегально

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Эксперты Всемирного фонда природы исследовали черную икру и мясо осетровых рыб на украинских рынках с 2016 по 2019 года.
На украинских рынках 18% черной икры и мяса осетровых рыб нелегально произведены
На украинских рынках 18% черной икры и мяса осетровых рыб нелегально произведены
wikipedia.org

На украинских рынках 18% черной икры и мяса осетровых рыб нелегально произведены. Такие результаты исследования опубликовал Всемирный фонд природы.

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Тайные покупатели в период с 2016 по 2019 года собирали образцы в ресторанах и магазинах Киева, Одессы, Харькова, Днепра, Львова, Херсона и Вилково, а также приобрели образцы через интернет и объявления. Всего было отобрано 33 образца (21 черной икры и 12 образцов мяса осетровых).

Результаты исследования, проведенного WWF Украины и Институтом зоологических исследований Лейбница (Берлин, Германия), показали, что 18% образцов происходят из свободноживущих, “диких“ популяций, то есть являются нелегальными. В Фонде напоминают, что все виды осетровых нашей страны занесены в Красную книгу Украины. Также их вылов и продажа запрещены. 

Среди нелегальной продукции выявлено пять образцов мяса осетровых и один образец икры.
Все они были приобретены на открытых рынках или через прямые покупки “с рук“. Кроме того,
один образец черной икры оказался подделкой. Исследования показали, что икринки были
искусственно созданные из отходов осетровых рыб.

 Всемирный фонд природы

В рамках исследования, происхождение продукта - с дикой природы или по аквакультуре -
определялось методом изотопного анализа. Метод основан на определении стабильных
изотопов, которые накапливаются, попадая в тело животного из воды и продовольствия. Видовой
состав продуктов, то есть с какого вида рыб происходит полученное мясо или икра, определялся
методами анализа ДНК.

Напомним, в Украине анонсировали масштабную проверку производителей масла.

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Теги: Украина, рыба, исследование, икра, черная икра
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