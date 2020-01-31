Зеленский пригласил американцев строить украинские дороги

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с госсекретарем США Майком Помпео.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американских бизнесменов учавствовать в разработке углеводородов на шельфе Черного моря, а также вкладывать средства в развитие украинской инфраструктуры. Об этом он президент во время пресс-брифинга с госсекретарем США Майком Помпео, пишет Экономическая правда.

“Мы приглашаем большой американский бизнес для развития инфраструктуры Украины и участия в проектах строительства мостов и дорог. А также с проектов добычи украинского природного газа и нефти. Ожидаем участие американских компаний в конкурсах на разработку участках черноморского шельфа“, - сообщил президент.

Напомним, Зеленский провел переговоры с президентом ЕБРР.

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