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Зеленский пригласил американцев строить украинские дороги

Комментариев: 2
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с госсекретарем США Майком Помпео.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американских бизнесменов учавствовать в разработке углеводородов на шельфе Черного моря, а также вкладывать средства в развитие украинской инфраструктуры. Об этом он президент во время пресс-брифинга с госсекретарем США Майком Помпео, пишет Экономическая правда.

“Мы приглашаем большой американский бизнес для развития инфраструктуры Украины и участия в проектах строительства мостов и дорог. А также с проектов добычи украинского природного газа и нефти. Ожидаем участие американских компаний в конкурсах на разработку участках черноморского шельфа“, - сообщил президент.

Напомним, Зеленский провел переговоры с президентом ЕБРР.

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Теги: Зеленский, Помпео, инвестиции
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  31.01.2020, 19:08
Оценка:  0
гость
Понабирал несмышленышей в правительство и сам такой же ! Вот вляпались, так вляпались !
Миротворение    31.01.2020, 18:12
Оценка:  0
Миротворение
с платой за проезд)))))
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