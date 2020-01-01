Украина и Британия пересмотрели торговое соглашение после Brexit

С 1 января 2021 года между нашей страной и Великобританией будет действовать соглашение о свободной торговле.

Украина и Великобритания одобрили текст договора о свободной торговле между странами после завершения процесса выхода Британии из Европейского союза. Об этом сообщил торговый представитель Украины, заместитель министра экономики Тарас Качка в Facebook.

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Brexit сегодня ничего не меняет в торговых отношениях Украины и Великобритании, подчеркнул Качка. До 31 декабря 2020 года между обеими странами по-прежнему будет действовать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

“Это происходит в силу положений соглашения об условиях выхода Британии из ЕС“, - пояснил.

А уже с 1 января 2021 года между нашей страной и Великобританией будет действовать соглашение о свободной торговле, заверил Качка. По его словам, его текст уже согласован.

“Готовясь к жесткому Brexit, мы уже согласовали текст этого договора. Теперь у нас есть дополнительное время для того, чтобы усовершенствовать некоторые его элементы“, - отметил замминистра.

Напомним, Великобритания выпускает новую монету в честь Brexit.

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