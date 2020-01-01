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Какие скоростные трассы будут строить в этом году в Украине: Карта

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На скоростных трассах разрешено ездить 110-130 км/ч.
Скорость и комфорт поездок важны для развития внутреннего рынка и туризма
Скорость и комфорт поездок важны для развития внутреннего рынка и туризма
depositphotos.com

В 2020 году в Украине планируют достроить несколько скоростных трасс, на которых разрешено ездить 110-130 км/ч. Также есть планы по введению финансовых гарантий качества ремонта дорог. Об этом сообщается на сайте Укравтодора.

В организации рассказали, что планируется расширение таких крупных украинских автомобильных дорог:

  • М-03 – на участке от г. Лубны до г. Полтава и на участке от г. Полтава до г. Валки;
  • М-07 – на отдельных участках трассы от г. Ковель до украино-польской границы;
  • Н-31 – на всей протяженности от ответвления от скоростного шоссе М-03 возле г. Решетиловка до г. Днепр.

“Работа в этом направлении имеет непосредственное влияние на ускорение движения между городами. Например, путешествие автотранспортом из Киева в Днепр протяженностью 477 км ускорится более чем на два часа и продлится вместо 6 часов 40 минут 4,5 часа“, - говорят в Укравтодоре.

Также в 2020 году будут вести работы на таких трассах:

  • М-06 – на двух отдельных участках трассы между г. Ужгород и г. Мукачево;
  • Н-11 – участок от села Широкое в село Малософиевка”
  • М-06 – между селами Грушвица Вторая и Крылов, а также Юго-Восточный объезд г. Дубно”

“Скорость и комфорт поездок важны для развития внутреннего рынка и туризма. Это базовые условия развития. Именно поэтому, кроме запланированных дорожных и проектных работ, мы готовим технико-экономическое обоснование для расширения до четырех полос дороги Львов – Тернополь – Хмельницкий – Винница – Умань, а также дороги Одесса – Николаев – Херсон. Соединить украинские города качественными дорогами – одна из наших приоритетных задач“, – говорит председатель Укравтодора Александр Кубраков.

Также в Укравтодоре рассказали, какие украинские трассы сегодня соответствуют стандартам скоростных:

  • М-06 на участке Киев – Житомир – Ровно;
  • М-05 Киев – Одесса на всей протяженности;
  • М-01 на отрезке Киев – Чернигов;
  • М-29 Харьков – Новомосковск;
  • Н-08 на отрезке Днепр – Запорожье;
  • М-03 на участке Киев – Лубны;
  • Н-01 на отрезке Киев – Обухов.

В Украине появятся новые скоростные трасссы
В Украине появятся новые скоростные трасссы
ukravtodor.gov.ua
 

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Теги: дороги, строительство дорог, Укравтодор
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