Падение гривны: Нацбанк перестал покупать валюту

Центробанк за неделю потратил на поддержание гривны почти 150 миллионов долларов. За месяц гривна упала на 5,7%.

На этой неделе Национальный банк из-за падения гривны продал на межбанке 143,5 миллиона долларов из резервов.

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Как сообщается на сайте регулятора в пятницу, 31 января, на этой неделе НБУ валюту не покупал.

На прошлой неделе НБУ продал на межбанке на $26,5 миллиона больше, чем купил.

С начала года покупка валюты центробанков на межбанке остается выше ее продажи на 98 миллионов долларов.



Стоит отметить, что в январе гривна снизилась к доллару на 5,7%, а к евро на 4,7%.

Напомним, НБУ назвал главные риски для экономики Украины.





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© Finance.bigmir.net НБУ назвал главные риски для экономики УкраиныИсточник: http://finance.bigmir.net/news/104796-NBY-nazval-glavnie-riski-dlya-ekonomiki-Ykraini © Finance.bigmir.net

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