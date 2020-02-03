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Падение гривны: Нацбанк перестал покупать валюту

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Центробанк за неделю потратил на поддержание гривны почти 150 миллионов долларов. За месяц гривна упала на 5,7%.
Зе неделю доллар подорожал на 70 копеек
Зе неделю доллар подорожал на 70 копеек
AP

На этой неделе Национальный банк из-за падения гривны продал на межбанке 143,5 миллиона долларов из резервов.

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Как сообщается на сайте регулятора в пятницу, 31 января, на этой неделе НБУ валюту не покупал.

На прошлой неделе НБУ продал на межбанке на $26,5 миллиона больше, чем купил.

С начала года покупка валюты центробанков на межбанке остается выше ее продажи на 98 миллионов долларов.

Стоит отметить, что в январе гривна снизилась к доллару на 5,7%, а к евро на 4,7%.

Напомним, НБУ назвал главные риски для экономики Украины.

НБУ назвал главные риски для экономики Украины

Источник: http://finance.bigmir.net/news/104796-NBY-nazval-glavnie-riski-dlya-ekonomiki-Ykraini
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Теги: валютный рынок, НБУ, курс валют, Межбанк, курс гривны, межбанковский курс валют, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня, доллар на межбанке
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Комментариев (1)
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Потому_что    03.02.2020, 11:18
Оценка:  0
Потому_что
с удовольствием ждем гривну по 40, а лучше сразу по 60, ибо дешевая гривна никому не нужна. Сразу цены упадут, бензин подешевеет, возрадуемся безвизу.
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