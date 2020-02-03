Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Долги за коммуналку выросли на восемь млрд за год

Комментариев: 1
В декабре 2019 года средний размер платежки за коммуналку вырос на 8% с 2044,7 грн до 2212,0 грн.
На конец декабря 2019 года задолженность населения по уплате за поставки природного газа составляла 27,9 млрд грн
На конец декабря 2019 года задолженность населения по уплате за поставки природного газа составляла 27,9 млрд грн
depositphotos.com

Размер платежки за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт·ч), в декабре 2019 года составили 2212,0 грн, что на 8% больше, чем в ноябре (2044,7 грн). Об этом сообщает Государственную службу статистики Украины.

Читай также: Провели газ сами и потратили десятки тысяч: Украинцы требуют отменить платежки за транспортировку газа

По данным статистического ведомства, задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец декабря 2019 года составила 63,7 млрд грн, что на 3,6 млрд грн больше, чем месяцем ранее (60,1 млрд грн). За год долги выросли на 8,1 млрд грн.

На конец декабря 2019 года задолженность населения по уплате за поставки природного газа составляла 27,9 млрд грн, за централизованное отопление и снабжение горячей водой - 20,4 млрд грн, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий - 5,1 млрд грн, за централизованное снабжение холодной водой и водоотвод - 4,1 млрд грн, за вывоз бытовых отходов - 0,8 млрд грн, за поставки электроэнергии - 5,4 млрд грн.

В декабре 2019 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 13,3 млрд грн (79,3% начисленных за этот период сумм), за поставку электрической энергии - 3,5 млрд грн (124,2%%).

Напомним, украинцам предложат по-новому закрепить цену на газ.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram      

Поделись:
Теги: Тарифы ЖКХ, коммунальное хозяйство, тарифы, ЖКХ оплата ЖЭК услуги тарифы, жкх тарифы отопление, коммунальные услуги, коммунальные платежи, тарифы на воду, повышение тарифов, тарифы на газ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  03.02.2020, 12:07
Оценка:  0
гость
Размер платежки за жилищно-коммунальные услуги, в декабре 2019 года составили 2212,0 грн, что на 8% больше, чем в ноябре
А говорили подешевеет на 30%. Придется собак продавать...Не то жилье отнимут
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь