НБУ объяснил причины падения цен на газ и нефть

Стоимость газа и нефти падает из-за избытка предложения их на рынке и вспышки коронавируса, сообщил Нацбанк.

К падению цен на энергетические товары привели опасения сокращения спроса в Китае из-за вспышки коронавируса. Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре за январь 2020 года Национального банка.

Читай также: Провели газ сами и потратили десятки тысяч: Украинцы требуют отменить платежки за транспортировку газа

Как отмечается в обзоре, цены на нефть и газ росли в начале года вследствие усиления противостояния на Ближнем Востоке.

Однако в дальнейшем цены “скорректировались из-за избытка предложения и риска распространения коронавируса, что может повлиять на экономику Китая“, добавили в НБУ.

Напомним, украинцам предложат по-новому закрепить цену на газ.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram