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НБУ объяснил причины падения цен на газ и нефть

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Стоимость газа и нефти падает из-за избытка предложения их на рынке и вспышки коронавируса, сообщил Нацбанк.
Цены на "черное золото" уверенно идут вниз
Цены на "черное золото" уверенно идут вниз
Getty Images

К падению цен на энергетические товары привели опасения сокращения спроса в Китае из-за вспышки коронавируса. Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре за январь 2020 года Национального банка.

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Как отмечается в обзоре, цены на нефть и газ росли в начале года вследствие усиления противостояния на Ближнем Востоке.

Однако в дальнейшем цены “скорректировались из-за избытка предложения и риска распространения коронавируса, что может повлиять на экономику Китая“, добавили в НБУ.

Напомним, украинцам предложат по-новому закрепить цену на газ.

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Теги: нефть, газ, НБУ, Нацбанк, цены на нефть, коронавирус, цена на газ, цена на нефть, падение цены на нефть
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  03.02.2020, 11:59
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гость
Мы твёрдо верим в на...е...б..а..л..о..во нбу.
гость  (аноним)  03.02.2020, 11:54
Оценка:  0
гость
Этой зимой в Америке из-за осложнений при заболевании гриппом умерло от10 до 25 тысяч человек.(точную статистику они не ведут). И как то всем пох.
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