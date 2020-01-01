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Расходы на коммуналку не должны превышать 15% семейного бюджета – Гончарук

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Правительство, по словам Алексея Гончарука, хочет снизить расходы украинцев на коммуналку до 15% семейного бюджета.
Гончарук хочет снизить расходы украинцев на коммуналку
Гончарук хочет снизить расходы украинцев на коммуналку
пресс-служба Кабмина

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал целью своего Кабмина снижение расходов украинцев на коммунальные услуги до 15% семейного бюджета. Подключить для достижения этого хочет и термомодернизацию жилых домов. Об этом глава правительства написал на своей странице в Facebook.

“Самый эффективный способ снизить стоимость на тепло в платежке - повысить энергоэффективность зданий. В платежке две составляющие - цена тепла и объем потребления. Существенно уменьшить потребление можно за счет энергоэффективных мероприятий. Экономия от 25% до 60% тепла - ведет к уменьшению суммы в платежке“, - написал Гончарук.

По его словам, в 2020 году “на полную мощность“ заработает Фонд энергоэффективности по новому принципу: “сверху-вниз“.

“К правительственной инициативе термомодернизировать как можно больше многоквартирных домов в этом году уже присоединились представители 31 городов из 18 областей Украины“, - добавил Премьер.

“Цель правительства - сделать так, чтобы расходы людей на коммунальные услуги были не больше 15% семейного бюджета“, - подытожил Гончарук.

Напомним, Гончарук анонсировал дальнейшее снижение цен на отопление.

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