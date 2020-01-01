Коронавирус: Китай вольет в экономику $173 млрд

Центробанк Китая попытается обеспечит стабильность на валютно-финансовом рынке страны на фоне эпидемии.

Центральный банк Китая намерен поддержать экономику страны, пострадавшую в результате вспышки коронавируса 2019-nCoV. Уже в понедельник, 3 февраля, на рынки будет выведена ликвидность на сумму 1,3 трлн юаней (более $173 млрд – ред.).

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Отмечается, что после этого общая ликвидность в банковской системе будет на 900 млрд юаней выше, чем за аналогичный период 2019 года.

Средства будут выведены посредством операций обратного РЕПО. Это сделка, при которой ценные бумаги покупаются и одновременно заключается соглашение об их обратной продаже по заранее оговоренной цене.

Накануне СМИ сообщили, что Китай может потерять $60 млрд из-за эпидемии коронавируса. При этом Пекин изо всех сил пытается остановить вирус, чтобы он не успел сделать дыру в экономике.

Напомним, летать в Китай перестали более 40 авиакомпаний.

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