В Китае резко упал спрос на нефть из-за коронавируса – Bloomberg

Это самый серьезный шок для нефтяного рынка с момента финансового кризиса 2008-2009 года и самое неожиданное падение с момента террористических атак в США 11 сентября 2001 года.

Крупнейший импортер нефти в мире Китай снизил спрос примерно на 3 млн баррелей в сутки depositphotos.com

Крупнейший импортер нефти в мире Китай снизил спрос примерно на 3 млн баррелей в сутки на фоне распространения коронавируса. Это составляет порядка 20% объема потребления, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники в понедельник, 3 февраля.

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Отмечается, что сокращение спроса рассчитывается относительно нормальных для этого времени года уровней потребления. Традиционно в период празднования Нового года по Лунному календарю спрос на нефть увеличивается, в том числе, из-за роста потребления авиатоплива в условиях более активного туризма.

“Это самый серьезный шок для спроса с момента финансового кризиса 2008-2009 года и самое неожиданное падение с момента террористических атак в США 11 сентября 2001 года“, – говорится в сообщении.

По мнению источников, в сложившейся ситуации нефтяной рынок нуждается в помощи ОПЕК и ее союзников, которые планируют провести 4-5 февраля внеочередное заседание технического комитета. Ранее планировалось, что заседание техкомитета состоится только перед мартовской встречей министров ОПЕК+.

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Для встречи министров в феврале обсуждаются такие потенциальные даты, как 8-9 февраля и 14-15 февраля, хотя пока согласованным остается плановое заседание 5-6 марта.

“Очевидно, что ситуация в Китае стала “черным лебедем“ для нефтяного рынка, – заявил партнер AgainCapitalLLC в Нью-Йорке Джона Кильдуфф. – До вспышки пневмонии еще были какие-то надежды на увеличение спроса, однако теперь они сошли на нет. ОПЕК+ должна отреагировать. Если дальнейшего сокращения добычи не будет, нефть продолжит дешеветь“.

Напомним, летать в Китай перестали более 40 авиакомпаний.

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