В январе госбюджет недополучил почти 14 млрд грн
В январе 2020 году госбюджет недополучил 13,8 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
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Причина недополучения средств - существенные изменения макроэкономических показателей, на которое правительство не рассчитывало.
“Это, в частности, крепкий обменный курс гривны (средний курс января составил 24,1 гривны за доллар, тогда как в бюджете учтен среднегодовой курс 27 гривны за доллар), меньший объем импорта (на 2,5% г/г) и более низкие цены на газ“, - сказано в сообщении.
В то же время, средства на необходимые расходы в января были выделены.
“Министерством финансов на основании оперативных данных за январь будет инициирован ряд мероприятий соответствующего реагирования на объективные факторы, которые влияют на доходы и расходы государственного бюджета для нивелирования негативного влияния текущих факторов в течение года“, - говорят в Минфине.
Напомним, госдолг Украины вырос за год на $6 миллиардов.
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