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Наличный доллар дорожает вторую неделю подряд

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За прошлую неделю американская валюта на наличном рынке подорожала на 70 копеек. В понедельник доллар прибавил еще 10 копеек.
В декабре доллар стоил менее 23 гривен
В декабре доллар стоил менее 23 гривен
depositphotos.com

Наличный доллара в обменниках вторую неделю подряд начинает ростом курса, сообщает BIN.ua.

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Так, в понедельник, 3 февраля, курс продажи наличного доллара вырос на 10,60 коп. до 25,1516 UAH/USD, курс покупки - на 11,22 коп. до 24,8431 UAH/USD.

Средний курс покупки евро повысился на 23,96 коп. до 27,3703 UAH/EUR, курс продажи повысился на 22,87 коп. до 27,8378 UAH/EUR.

Национальный банк снизил на 3 февраля курс гривны на 11 копеек - до 25,02 за доллар.

Напомним, в январе госбюджет недополучил почти 14 млрд грн.

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