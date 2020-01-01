Предприниматели теперь смогут платить налоги через Опендатабот

Чтобы оплатить налог, нужно предпринять несколько простых действий.

ФЛП теперь смогут платить налоги в Опендатабот depositphotos.com

ФЛП теперь смогут платить налоги в Опендатабот. Об этом сообщает пресс-служба платформы.

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Средства бизнесменов будут автоматически зачисляться на действительный счет.

“Мы считаем, что уплата налогов должна быть максимально простой: налоги должны поступать на единый счет, а предприниматели не беспокоиться о реквизитах и ​​их изменении“, - сказано в сообщении.

Оплатить налоги с помощью Опендатабот довольно просто. Для этого необходимо предпринять несколько простых шагов:

добавить Опендатабот в Telegram, Viber или Messenger отправить в чат свой идентификационный код перейти к подаче отчета и уплаты единого налога или ЕСВ.

Напомним, в Украине планируют изменить правила налогообложения недвижимости.

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