Предприниматели теперь смогут платить налоги через Опендатабот
Чтобы оплатить налог, нужно предпринять несколько простых действий.
ФЛП теперь смогут платить налоги в Опендатабот. Об этом сообщает пресс-служба платформы.
Читай также: Кому из предпринимателей нужно использовать РРО
Средства бизнесменов будут автоматически зачисляться на действительный счет.
“Мы считаем, что уплата налогов должна быть максимально простой: налоги должны поступать на единый счет, а предприниматели не беспокоиться о реквизитах и их изменении“, - сказано в сообщении.
Оплатить налоги с помощью Опендатабот довольно просто. Для этого необходимо предпринять несколько простых шагов:
- добавить Опендатабот в Telegram, Viber или Messenger
- отправить в чат свой идентификационный код
- перейти к подаче отчета и уплаты единого налога или ЕСВ.
Напомним, в Украине планируют изменить правила налогообложения недвижимости.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram
Полная версия правил