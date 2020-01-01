Внешняя торговля Украины ушла в минус на $12 млрд
По итогам 2019 года баланс внешней торговли товарами и услугами Украины сведен с дефицитом 12,117 миллиарда долларов, что на 7% больше чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
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Так, дефицит внешней торговли товарами за этот период вырос на 10% - до 13,947 миллиарда долларов, профицит внешней торговли услугами – на 36%, до 1,830 миллиарда долларов.
По итогам 2018 года баланс внешней торговли товарами и услугами Украины был сведен с дефицитом на уровне 11,492 миллиарда долларов, что на 32,9% выше дефицита за 2017 год.
При этом в Украине растет объем оборота розничной торговли. В 2019 году рост составил 10,5%. а годом ранее - 6,2%.
Напомним, Украина и Британия пересмотрели торговое соглашение после Brexit.
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