Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Самая высокооплачиваемая сфера: Сколько зарабатывают в IT

Комментариев: 0
В 2019 году больше всего зарплата выросла у бизнес-аналитиков.
В IT-cфере в 2019 году больше всего зарплата выросла у бизнес-аналитиков
В IT-cфере в 2019 году больше всего зарплата выросла у бизнес-аналитиков
depositphotos.com

В IT-cфере в 2019 году больше всего зарплата выросла у бизнес-аналитиков, если не брать во внимание разработчиков и тестировщиков. Такие данные опубликовал сайт DOU.

Читай также: В какие страны чаще всего ездят на заработки украинцы

Стоит отметить, что в опросе принимали участие менеджеры, HR, дизайнеры, специалисты по маркетингу и продажам, тимлиды, девопсы, сисадмины.

Исследование гласит, что за полгода зарплата бизнес-аналитиков поднялась на 180 долларов. Team Lead, Project Manager и Support тоже стали получать немного больше – их зарплата увеличилась в среднем на 100 долларов.

Самые высокие зарплаты получают специалисты на таких должностях: Director of Engineering (5500 долларов), Senior PM (4200 долларов) и Team Lead (3800 долларов).

Меньше всех IT-cфере зарабатывают HR, Support, Sysadmin, Sales Manager, Copywriter (зарплата этих специаистов в среднем находится на уровне 800 долларов), а HTML Coder зарабатывает еще меньше — окло 625 долларов.

Самую высокую зарплату получает Director of Engineering
Самую высокую зарплату получает Director of Engineering
dou.ua

Напомним, Украина заняла 8 месте в мире по количеству мигрантов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram      

Поделись:
Теги: IT-cфера, зарплаты, высокооплачиваемые вакансии
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь