Самая высокооплачиваемая сфера: Сколько зарабатывают в IT
В IT-cфере в 2019 году больше всего зарплата выросла у бизнес-аналитиков, если не брать во внимание разработчиков и тестировщиков. Такие данные опубликовал сайт DOU.
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Стоит отметить, что в опросе принимали участие менеджеры, HR, дизайнеры, специалисты по маркетингу и продажам, тимлиды, девопсы, сисадмины.
Исследование гласит, что за полгода зарплата бизнес-аналитиков поднялась на 180 долларов. Team Lead, Project Manager и Support тоже стали получать немного больше – их зарплата увеличилась в среднем на 100 долларов.
Самые высокие зарплаты получают специалисты на таких должностях: Director of Engineering (5500 долларов), Senior PM (4200 долларов) и Team Lead (3800 долларов).
Меньше всех IT-cфере зарабатывают HR, Support, Sysadmin, Sales Manager, Copywriter (зарплата этих специаистов в среднем находится на уровне 800 долларов), а HTML Coder зарабатывает еще меньше — окло 625 долларов.
Напомним, Украина заняла 8 месте в мире по количеству мигрантов.
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