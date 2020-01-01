Газпром в январе использовал менее половины оплаченных мощностей ГТС

Газпром оплатил услуги транзита за месяц из расчета 5,52 млрд кубометров газа, отметил Сергей Макогон.

Транзит природного газа через Украину в январе 2020 года составил 2,55 млрд куб. м. При этом услуги транзита были оплачены из расчета 5,52 млрд куб. м. Об этом сообщил глава Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон в понедельник, 3 февраля.

“Оплаченные мощности использованы на 46%“, – написал он в Facebook.

Для сравнения, по данным прежнего оператора украинской ГТС Укртрансгаза, в январе 2019 года транзит природного газа составлял 7,61 млрд куб. м, что на 25,7% превышало показатель января-2018.

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При этом Украина в 2019 году увеличила транзит природного газа через свою ГТС на 3,2% – до 89,59 млрд куб. м.

Как известно, 1 января 2020 года истек транзитный контракт между Нафтогазом и Газпромом. Согласно новому соглашению, транзит российского газа в этом году предполагается на уровне минимум 65 млрд куб. м газа, что в суточном исчислении составляет 178 млн куб. м. В 2021-2024 гг. транзит составит по 40 млрд куб. м. Оплата вышеуказанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.

Напомним, долги за коммуналку выросли на восемь млрд за год.

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