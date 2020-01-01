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Газпром в январе использовал менее половины оплаченных мощностей ГТС

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Газпром оплатил услуги транзита за месяц из расчета 5,52 млрд кубометров газа, отметил Сергей Макогон.
Украинская ГТС работает без сбоев
Украинская ГТС работает без сбоев
depositphotos.com

Транзит природного газа через Украину в январе 2020 года составил 2,55 млрд куб. м. При этом услуги транзита были оплачены из расчета 5,52 млрд куб. м. Об этом сообщил глава Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон в понедельник, 3 февраля.

“Оплаченные мощности использованы на 46%“, – написал он в Facebook.

Для сравнения, по данным прежнего оператора украинской ГТС Укртрансгаза, в январе 2019 года транзит природного газа составлял 7,61 млрд куб. м, что на 25,7% превышало показатель января-2018.

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При этом Украина в 2019 году увеличила транзит природного газа через свою ГТС на 3,2% – до 89,59 млрд куб. м.

Как известно, 1 января 2020 года истек транзитный контракт между Нафтогазом и Газпромом. Согласно новому соглашению, транзит российского газа в этом году предполагается на уровне минимум 65 млрд куб. м газа, что в суточном исчислении составляет 178 млн куб. м. В 2021-2024 гг. транзит составит по 40 млрд куб. м. Оплата вышеуказанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.

Напомним, долги за коммуналку выросли на восемь млрд за год.

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Теги: Россия, Украина, газ, Украина-Россия, ГТС, Газпром, транзит газа
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