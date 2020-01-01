В Украине повышается размер максимальной пенсии

Повышение будут осуществлять в несколько этапов.

В 2020 году пенсию в Украине планируют повышать в три этапа depositphotos.com

В 2020 году пенсию в Украине планируют повышать в три этапа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

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Повысится, в частности, и размер максимальной пенсии. С 1 января размер максимальной пенсии для украинцев увеличился до 16 380 грн. Второе повышение состоится 1 июля — до 17 120, а третье — 1 декабря 2020 года. В результате, в конце текущего года пенсионеры, которые рассчитывают на максимальный размер выплат, будут получать 17 690 грн.

С 1 января размер максимальной пенсии для украинцев увеличился до 16 380 грн facebook.com/MLSP.gov.ua

Напомним, эксперты обеспокоены новым законопроектом о накопительных пенсиях.

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