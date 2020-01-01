Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине повышается размер максимальной пенсии

Комментариев: 0
Повышение будут осуществлять в несколько этапов.
В 2020 году пенсию в Украине планируют повышать в три этапа
В 2020 году пенсию в Украине планируют повышать в три этапа
depositphotos.com

В 2020 году пенсию в Украине планируют повышать в три этапа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Читай также: Стоит ли откладывать на пенсию: Сколько украинские пенсионеры будут получать в будущем

Повысится, в частности, и размер максимальной пенсии. С 1 января размер максимальной пенсии для украинцев увеличился до 16 380 грн. Второе повышение состоится 1 июля — до 17 120, а третье — 1 декабря 2020 года. В результате, в конце текущего года пенсионеры, которые рассчитывают на максимальный размер выплат, будут получать 17 690 грн.

С 1 января размер максимальной пенсии для украинцев увеличился до 16 380 грн
С 1 января размер максимальной пенсии для украинцев увеличился до 16 380 грн
facebook.com/MLSP.gov.ua

Напомним, эксперты обеспокоены новым законопроектом о накопительных пенсиях.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram      

Поделись:
Теги: пенсия, повышение пенсий, Украина, максимальная пенсия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь