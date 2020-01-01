Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине ужесточили штрафы для работодателей

Комментариев: 0
За неоформленного сотрудника работодатели будут платить почти 50 тыс грн штрафа.
В Украине начали действовать изменения трудового кодекса
В Украине начали действовать изменения трудового кодекса
depositphotos.com

В Украине начали действовать изменения трудового кодекса, которые касаются штрафов для работодателей. Новый документ 1 февраля опубликовали в газете “Голос Украины“.

Читай также: Новый трудовой закон введет эффективные методы трудовых отношений — Милованов

В частности, работодателей будут платить штрафы в размере 47 230 грн за одного неоформленного сотрудника. Штраф также будет накладываться на тез работодателей, которые нанимают работника на неполный рабочий день, однако по факту сотрудник работает на полную ставку. Также работодателей будут штрафовать, если они не платят налоги и единый социальный взнос.

В то же время, юрлица и физлица, которые используют платят единый налог первой-третьей группы и используют наемный труд, обойдутся предупреждением, если нарушили закон впервые. Если они будут уличены в повторном нарушении, то придется платить штраф в размере тридцати минимальных зарплат.

Напомним, Милованов рассказал, куда следует обращаться, если вам не платят зарплату.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram      

Поделись:
Теги: зарплата, работа, штраф, работодатели, трудовое законодательство
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь