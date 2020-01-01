В Украине ужесточили штрафы для работодателей

За неоформленного сотрудника работодатели будут платить почти 50 тыс грн штрафа.

В Украине начали действовать изменения трудового кодекса, которые касаются штрафов для работодателей. Новый документ 1 февраля опубликовали в газете “Голос Украины“.

Читай также: Новый трудовой закон введет эффективные методы трудовых отношений — Милованов

В частности, работодателей будут платить штрафы в размере 47 230 грн за одного неоформленного сотрудника. Штраф также будет накладываться на тез работодателей, которые нанимают работника на неполный рабочий день, однако по факту сотрудник работает на полную ставку. Также работодателей будут штрафовать, если они не платят налоги и единый социальный взнос.

В то же время, юрлица и физлица, которые используют платят единый налог первой-третьей группы и используют наемный труд, обойдутся предупреждением, если нарушили закон впервые. Если они будут уличены в повторном нарушении, то придется платить штраф в размере тридцати минимальных зарплат.

Напомним, Милованов рассказал, куда следует обращаться, если вам не платят зарплату.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram