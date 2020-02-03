Остаток средств в Госказне упал на треть

За январь остаток средств в государственной казне снизился на 31,6% или 5,5 млрд гривен.

По состоянию на 1 февраля на едином казначейском счете (ЕКС) Украины находилось 12,066 млрд грн. Об этом сообщает Государственная казначейская служба в понедельник, 3 февраля.

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Остаток средств снизился почти на 5,5 млрд гривен – на 31,6%. Это самый низкий показатель с марта 2019 года, то есть почти за год.

При этом по состоянию на 1 января на едином казначейском счете государства было 17,547 млрд гривен.

Единый казначейский счет – система бюджетных счетов органов Госказначейства, на которые зачисляются налоги, сборы, иные обязательные платежи госбюджета, из которых органами Госказначейства осуществляются платежи в пользу субъектов хозяйствования, выполнивших работы или оказавших услуги распорядителям бюджетных средств. Объем средств на едином казначейском счете постоянно изменяется и зависит от периода года и состояния выполнения доходной части бюджета.

Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2019 году составлял 8,196 млрд гривен (по состоянию на 1 марта), а максимальный – 61,83 млрд гривен – 1 сентября.

Напомним, в январе госбюджет недополучил почти 14 млрд грн.

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