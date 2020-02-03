Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Остаток средств в Госказне упал на треть

Комментариев: 1
За январь остаток средств в государственной казне снизился на 31,6% или 5,5 млрд гривен.
Остатки средств на едином казначейском счету составили немногим более 12 млрд гривен
Остатки средств на едином казначейском счету составили немногим более 12 млрд гривен
depositphotos.com

По состоянию на 1 февраля на едином казначейском счете (ЕКС) Украины находилось 12,066 млрд грн. Об этом сообщает Государственная казначейская служба в понедельник, 3 февраля.

Читай также: Минфин разместил семилетние облигации

Остаток средств снизился почти на 5,5 млрд гривен – на 31,6%. Это самый низкий показатель с марта 2019 года, то есть почти за год.

При этом по состоянию на 1 января на едином казначейском счете государства было 17,547 млрд гривен.

Единый казначейский счет – система бюджетных счетов органов Госказначейства, на которые зачисляются налоги, сборы, иные обязательные платежи госбюджета, из которых органами Госказначейства осуществляются платежи в пользу субъектов хозяйствования, выполнивших работы или оказавших услуги распорядителям бюджетных средств. Объем средств на едином казначейском счете постоянно изменяется и зависит от периода года и состояния выполнения доходной части бюджета.

Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2019 году составлял 8,196 млрд гривен (по состоянию на 1 марта), а максимальный – 61,83 млрд гривен – 1 сентября.

Напомним, в январе госбюджет недополучил почти 14 млрд грн.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram      

Поделись:
Теги: Украина, финансы, счет, казначейство, Госказначейство
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Кайдаш    03.02.2020, 16:56
Оценка:  +1
Кайдаш
Спасибо Зелени за это....
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь