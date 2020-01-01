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Кабмин запустил программу кредитов для бизнеса

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Кредиты предусмотрены на создание и расширение собственного малого и среднего бизнеса под рекордно низкий процент - 5, 7 или 9% на сумму до 1,5 миллиона грн сроком до 5 лет.
Кабмин дал старт кредитной программе "5-7-9"
Кабмин дал старт кредитной программе "5-7-9"
Гончарук в Телеграмм

Правительство Украины запустило государственную программу доступных кредитов “5-7-9%“ для малого бизнеса. Об этом сообщил премьер Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

“Эта программа для тех, кто давно мечтал о свой маленький бизнес, но до сих пор не решался на это по разным причинам. Дешевые кредиты для людей предусмотрены на создание и расширение собственного малого и среднего бизнеса под рекордно низкий процент - 5, 7 или 9% на сумму до 1,5 миллиона грн сроком до 5 лет“, - сообщил премьер.

На программу правительство выделило 2 млрд грн - за год это позволит выдать более 50 000 доступных кредитов, создать в 90 тысяч новых рабочих мест и привлечь около 2 млрд грн внутренних инвестиций в сферу малого бизнеса, сообщил Гончарук.

“Мы рассчитываем, что за 5 лет сумма выданных доступных кредитов достигнет 30 млрд грн. Чтобы запустить экономику, нужно дать доступ к дешевым ресурсам. Деньги не должны быть “дорогими“, а потому государство компенсирует часть процентной ставки на кредиты, которые будут выдавать банки“, - сказал Гончарук.

Напомним, Гончарук анонсировал дальнейшее снижение цен на отопление.

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Теги: кредиты, бизнес, малый бизнес, Кабмин Украины, малый и средний бизнес, кредит
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