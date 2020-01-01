Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Заработал онлайн-сервис растаможки автомобилей

Комментариев: 0
С помощью сервиса можно самостоятельно подать декларацию об импортируемом автомобиле, а также отслеживать ее статус.
Сервис заработал на сайте Таможенной службы
Сервис заработал на сайте Таможенной службы
facebook.com

В Украине запустили онлайн-сервис растаможки автомобилей. Об этом сообщается на сайте Государственной таможенной службы.

Читай также: Появился новый калькулятор, который просчитывает стоимость растаможки машин

Сообщается, что через данный раздел можно самостоятельно подать декларацию об импортируемом автомобиле, а также отслеживать ее статус. Готовая таможенная карта или отказ в растаможке будет направляться в электронном виде.

Также сообщается, что с подачей предварительной таможенной декларации нужно на счет соответствующей таможни внести денежный залог на сумму таможенных платежей. Уточняется, что декларации обрабатываются в порядке общей очереди, если декларацию не успеют обработать в течение текущих суток, ее могут не принять из-за изменения курса валют. В этом случае декларацию необходимо подавать на следующий день.

Напомним, украинцы стали чаще покупать б/у автомобили.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram       

Поделись:
Теги: автомобили, Таможня, машины, автомобиль, евробляхи
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь