Заработал онлайн-сервис растаможки автомобилей

С помощью сервиса можно самостоятельно подать декларацию об импортируемом автомобиле, а также отслеживать ее статус.

В Украине запустили онлайн-сервис растаможки автомобилей. Об этом сообщается на сайте Государственной таможенной службы.

Читай также: Появился новый калькулятор, который просчитывает стоимость растаможки машин

Сообщается, что через данный раздел можно самостоятельно подать декларацию об импортируемом автомобиле, а также отслеживать ее статус. Готовая таможенная карта или отказ в растаможке будет направляться в электронном виде.

Также сообщается, что с подачей предварительной таможенной декларации нужно на счет соответствующей таможни внести денежный залог на сумму таможенных платежей. Уточняется, что декларации обрабатываются в порядке общей очереди, если декларацию не успеют обработать в течение текущих суток, ее могут не принять из-за изменения курса валют. В этом случае декларацию необходимо подавать на следующий день.

Напомним, украинцы стали чаще покупать б/у автомобили.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram