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Эксперт дал прогноз по курсу доллара на февраль-март

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Курс в значительной мере будет зависеть от политики Нацбанка.
Курс в значительной мере будет зависеть от политики Нацбанка
Курс в значительной мере будет зависеть от политики Нацбанка
depositphotos.com

Сегодня, 3 февраля, Нацбанк Украины установил официальный курс, который превысил психологическую отметку — 25, 02 грн. Эксперты считают, что укрепление или ослабление гривны в ближайшее время зависит от НБУ, пишет Сегодня.

“В прошлом году из-за политики Нацбанка гривня укрепилась на 14,5%. И это очень существенно ударило как по госбюджету (уменьшились поступления), так и по реальному сектору экономики. Экспортеры существенно недополучили выручку в гривневом эквиваленте. Пострадали украинские производители, потому что импортные товары стали более дешевыми и более конкурентными по отношению к украинским товарам. При этом существенное укрепление гривни не имело под собой экономических оснований: кредиты у нас остаются недоступными, экономика – сырьевой, торговое сальдо негативное. Поэтому оно и имело крайне негативные последствия для экономики. И это привело к росту критики в адрес Национального банка. Это заставило НБУ, не признавая своей вины, менять ситуацию. Они начали вести политику на обесценивание гривни и снижение учетной ставки“, – объясняет экономический эксперт-аналитик Борис Кушнирук у

Эксперт считает, что гривна слабеет из-за того, что с начала года НБУ занимается активной скупкой валюты на межбанке.

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Более того, эксперт считает, что инвесторы станут меньше интересоваться украинскими ОВГЗ из-за снижения учетной ставки.

“Курс в значительной мере будет зависеть от политики Нацбанка, от того, что будет делать регулятор. Прогнозировать их действия иногда сложно, но я думаю, что они будут держать курс в границах 25-26 грн, по крайней мере на протяжении февраля. Возможно, с дальнейшим обесцениванием до 26-27 грн за доллар на протяжении марта“, – говорит эксперт.

Напомним, профицит платежного баланса Украины достиг $6 млрд.

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Теги: курс валют, прогноз курса доллара, гривна
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  03.02.2020, 17:59
Оценка:  -1
гость
Это минимальная выплата.
А максимальную тоже сейчас подняли? До какой суммы теперь пособие?
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