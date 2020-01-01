Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украинцам в этом месяце пересчитают субсидии

Комментариев: 0
Министерство социальной политики анонсировало доначисление льгот для украинцев.
Министерство социальной политики анонсировало доначисление льгот
Министерство социальной политики анонсировало доначисление льгот
depositphotos.com

Министерство социальной политики анонсировало доначисление льгот для украинцев в феврале текущего года. Об этом сообщается на странице министерства в Facebook.

Читай также: Расходы на коммуналку не должны превышать 15% семейного бюджета – Гончарук

В ведомстве акцентируют, что украинцам не нужно обращаться куда-либо дополнительно, все выплаты проведут автоматически.

Мы в феврале проведем доначисления размера льгот и субсидий с учетом новой услуги по распределению природного газа автоматически за два месяца 2020 года. Обращаем внимание, что соответствующее доначисление будет осуществлено без дополнительной необходимости обращения граждан“, – утвреждает заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

В ведомстве акцентируют, что украинцам не нужно обращаться куда-либо дополнительно
В ведомстве акцентируют, что украинцам не нужно обращаться куда-либо дополнительно
facebook.com/MLSP.gov.ua/
 

Напомним, долги за коммуналку выросли на восемь млрд за год.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram       

Поделись:
Теги: Минсоцполитики, коммуналка, субсидии, льготы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь