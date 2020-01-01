Украинцам в этом месяце пересчитают субсидии

Министерство социальной политики анонсировало доначисление льгот для украинцев.

Министерство социальной политики анонсировало доначисление льгот для украинцев в феврале текущего года. Об этом сообщается на странице министерства в Facebook.

Читай также: Расходы на коммуналку не должны превышать 15% семейного бюджета – Гончарук

В ведомстве акцентируют, что украинцам не нужно обращаться куда-либо дополнительно, все выплаты проведут автоматически.

“Мы в феврале проведем доначисления размера льгот и субсидий с учетом новой услуги по распределению природного газа автоматически за два месяца 2020 года. Обращаем внимание, что соответствующее доначисление будет осуществлено без дополнительной необходимости обращения граждан“, – утвреждает заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

В ведомстве акцентируют, что украинцам не нужно обращаться куда-либо дополнительно facebook.com/MLSP.gov.ua/

Напомним, долги за коммуналку выросли на восемь млрд за год.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram