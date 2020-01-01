Украинцам в этом месяце пересчитают субсидии
Министерство социальной политики анонсировало доначисление льгот для украинцев в феврале текущего года. Об этом сообщается на странице министерства в Facebook.
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В ведомстве акцентируют, что украинцам не нужно обращаться куда-либо дополнительно, все выплаты проведут автоматически.
“Мы в феврале проведем доначисления размера льгот и субсидий с учетом новой услуги по распределению природного газа автоматически за два месяца 2020 года. Обращаем внимание, что соответствующее доначисление будет осуществлено без дополнительной необходимости обращения граждан“, – утвреждает заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.
Напомним, долги за коммуналку выросли на восемь млрд за год.
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