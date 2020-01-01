Биткоин по $100 000: Эксперт прогнозирует масштабный рост криптовалюты

За два года стоимость биткоина может достичь 100 тыс долларов.

В течение года стоимость биткоина может достичь 100 тыс долларов depositphotos.com

В течение года стоимость биткоина может достичь 100 тыс долларов. Об этом заявил финансовый аналитик Питер Брандт, пишет bitcoin.live.

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Так сильно криптовалюта может подорожать, если сохранятся повторения параболических кривых роста.

Эксперт считает, что нынешнее подорожание биткоина — это начала роста криптовалюты, которое и приведет к рекордным показателям уже в 2021 году.

Питер Брандт уверен, что в ближайшем будущем биткоин достигнет отметки 10-12 тыс долларов за единицу.

Напомним, биткоин подорожал на 20% с начала года.

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