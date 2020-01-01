Курс НБУ: доллар продолжил рост в начале недели

Нацбанк с начала недели продолжил ослаблять национальную валюту. Гривна подешевела еще на шесть копеек в соответствии с долларом.

Национальный банк Украины на вторник, 4 февраля, понизил курс гривны на шесть копеек по отношению к доллару и почти 10 копеек по отношению к евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в понедельник, 3 февраля.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 25,0836 гривен;

– 100 евро – 27,7512.

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При этом на межбанковском валютном рынке доллар в покупке подешевел на семь копеек, а в продаже - 11 копеек (24,98-25,01 гривен). Евро подешевело на 17 копеек в покупке и на 18 копеек в продаже (27,59-27,63 гривен).

Ранее в Нацбанке заявили, что на нынешнее снижение курса гривны повлияла сезонность. Только население с начала января продало $100 млн. Также импорт преобладал над экспортом, а компании производили выплаты дивидендов.

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