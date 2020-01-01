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Заробитчане перечислили в Украину $12 млрд за год

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Стабильно высокие объемы поступлений от трудовых мигрантов способствовали благоприятной ситуации на валютном рынке.
Украинские заробитчане в Польше
Украинские заробитчане в Польше
UBR.ua

По итогам 2019 года украинские заробитчане перечислили около $12 млрд долларов денежных переводов. Об этом во вторник, 4 февраля, сообщила пресс-служба Нацбанка в ответ на запрос Громадського.

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"Благоприятную ситуацию на валютном рынке на протяжении почти всего прошлого года определяли стабильно высокие объемы поступлений от трудовых мигрантов (около $12 млрд)", – говорится в сообщении НБУ.

Отмечается, что объемы денежных переводов позволили существенно уменьшить курс иностранных валют в 2019 году. В частности, в декабре курс доллара опустился до 23,2 гривны – на 5 гривен с начала прошлого года.

В то же время на начало 2020 года курс иностранных валют начал наоборот расти. В НБУ девальвацию гривны объяснили спросом на валюту среди импортеров и низким объемом продаж валюты экспортерами из-за получения бюджетного возмещения НДС.

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Теги: валютный рынок, доллар, валюта, НБУ, курс валют, заробитчане, Нацбанк, доллары, украинские заробитчане за рубежом
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